Снуп Догг в роли тренера в трейлере комедии «Андердоги»

Prime Video опубликовало трейлер комедийного фильма «Андердоги». Его премьера состоится 26 января.
Сюжет расскажет о бывшей звезде профессионального футбола Джейсене «Two Js» Дженнингсе, который опускается на самое дно. Его приговаривают к общественным работам и теперь он должен тренировать самую неуправляемую футбольную команду в городе.
Роль тренера исполнил Снуп Догг. В нем также снялись Тика Самптер, Эндрю Шульц, Майк Эппс и Джордж Лопес.
Сценарий написали Дэнни Сигал и Айзек Шамис. А в качестве режиссера выступил Чарлз Стоун III, постановщик «Долбанутых», «Огней ночной пятницы», «Необыкновенного плейлиста Зои» и «Черного понедельника».
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям