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Снуп Догг в роли тренера в трейлере комедии «Андердоги»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:57

Prime Video опубликовало трейлер комедийного фильма «Андердоги». Его премьера состоится 26 января.

Сюжет расскажет о бывшей звезде профессионального футбола Джейсене «Two Js» Дженнингсе, который опускается на самое дно. Его приговаривают к общественным работам и теперь он должен тренировать самую неуправляемую футбольную команду в городе.

Роль тренера исполнил Снуп Догг. В нем также снялись Тика Самптер, Эндрю Шульц, Майк Эппс и Джордж Лопес.

Сценарий написали Дэнни Сигал и Айзек Шамис. А в качестве режиссера выступил Чарлз Стоун III, постановщик «Долбанутых», «Огней ночной пятницы», «Необыкновенного плейлиста Зои» и «Черного понедельника».

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