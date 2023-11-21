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«Это косяк с твоей стороны»: Снуп Догг обманул всех и восхитил слушателей

Максим Саблин
Сегодня в 19:47

Оказалось, Снуп Догг и не собирался бросать курить. Взбудораживший многих пост, в котором рэпер пообещал отказаться от «дыма», был прогревом перед рекламой бездымной печи. Несмотря на обман, поклонники артиста не стали на него обижаться и встретили рекламу с восторгом.

Чаще всего фолловеры Снуп Догга выражали восхищение тем, как артист заставил всех поверить в разрыв с важной частью своего образа. Кто‑то даже сравнил рэпера с Мартином Скорсезе в том, насколько гениально он разыграл интернет.

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«Я распространяю дезинформацию, я продвигаю непроверяемые факты».

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Многие посмеялись над тем, как артист обвел слушателей вокруг пальца и заставил их пересмотреть отношение к курению. После объявления об отказе от дыма часть фолловеров пообещала последовать примеру музыканта. В частности, рэпер Мик Милл собрался переехать в Дубай и полностью отказаться от никотина и травы, потому что в противном случае врач обещал ему проблемы со здоровьем. Почему решиться на такой важный шаг его убедил пост старшего коллеги, а не рекомендация медицинского работника, он не уточнил.

Часть пользователей напомнила, что с самого начала с подозрением отнеслась к уходу Снуп Догга в завязку. Их смутило то, что в заявлении рэпер написал «бросаю дымить» (give up smoke) вместо «бросаю курить» (give up smoking). Теперь они чувствуют себя умнее других.

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Снуп ДоггМартин Скорсезе
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