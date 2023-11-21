«Это косяк с твоей стороны»: Снуп Догг обманул всех и восхитил слушателей

Многие посмеялись над тем, как артист обвел слушателей вокруг пальца и заставил их пересмотреть отношение к курению. После объявления об отказе от дыма часть фолловеров пообещала последовать примеру музыканта. В частности, рэпер Мик Милл собрался переехать в Дубай и полностью отказаться от никотина и травы, потому что в противном случае врач обещал ему проблемы со здоровьем. Почему решиться на такой важный шаг его убедил пост старшего коллеги, а не рекомендация медицинского работника, он не уточнил.