Джоли рассказала о разработке «Малефисенты-3»

Анджелина Джоли в интервью The Wall Street Journal рассказала, что третья часть «Малефисенты» находится в разработке. По ее словам, Disney заинтересована в продолжении франшизы, поэтому хочет снять триквел.
Джоли заявила, что с радостью снимется в третьем фильме и уже подписала контракт с Disney. Других подробностей о картине, включая сюжет, сроки выхода и каст, актриса не уточнила.
Джоли намекнула в интервью, что роль в третьей «Малефисенте» может стать одной из последних в ее карьере. По словам актрисы, она собирается покинуть «нездоровый» Голливуд и чаще бывать в Камбодже.
«Поскольку я выросла в Голливуде, меня он никогда особо не впечатлял. Я никогда не считала его значимым или важным, — сказала Джоли. — Если бы я начинала строить карьеру сейчас, то не стала бы актрисой. В начале своего пути я не ожидала, что буду настолько публичной».
Первая «Малефисента» вышла в 2014 году, получив положительные отзывы критиков и заработав в прокате почти 760 млн долларов. Сиквел увидел свет в 2019 году и тоже был тепло принят, но в прокате показал более скромные результаты, собрав 491 млн.