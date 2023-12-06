Джоли рассказала о разработке «Малефисенты-3»

«Поскольку я выросла в Голливуде, меня он никогда особо не впечатлял. Я никогда не считала его значимым или важным, — сказала Джоли. — Если бы я начинала строить карьеру сейчас, то не стала бы актрисой. В начале своего пути я не ожидала, что буду настолько публичной».