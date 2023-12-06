Володин об уроках труда в школах: «Девочек надо учить варить борщ, заботиться о будущем муже»

«Талант без трудолюбия на диване легко „размотать“. А в итоге даже самый одаренный ребенок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже», — заявил депутат.