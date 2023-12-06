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Володин об уроках труда в школах: «Девочек надо учить варить борщ, заботиться о будущем муже»

Максим Саблин
Сегодня в 14:17

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что на уроках труда девочкам нужно научиться варить борщ, а мальчикам — держать молоток или обращаться с новыми технологиями. Видео с его словами на заседании нижней палаты приводит «Коммерсант».

«Талант без трудолюбия на диване легко „размотать“. А в итоге даже самый одаренный ребенок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже», — заявил депутат.

«Что касается мальчиков — их надо учить держать молоток, либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду?» — отметил Володин.

Говоря о принятии другого законопроекта, запрете смартфонов в школе, парламентарий отметил, что это решение должно повысить эффективность образования.

«Независимо от политических фракций, мы, депутаты, поддерживаем решение, в результате которого повысится эффективность образования. Ребенок, придя на урок, не будет отвлекаться на телефон, играть на нем. Учителя также не будут сидеть в гаджетах», — объясняет пользу нового закона Володин.

Ранее сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает использовать на уроках мобильные телефоны даже в учебных целях. Смартфоном можно пользоваться лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью учеников или учителей.

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