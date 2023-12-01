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Депутаты предложили запретить смартфоны на уроках даже для учебных целей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:43

Ко второму чтению в законопроект об ограничении использования телефонов на уроках добавили поправку, которая запрещает пользоваться гаджетами даже в образовательных целях. Новую версию документа внесли в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Средства подвижной радиотелефонной связи» хотят запретить при освоении программ начального и среднего образования. Если поправки примут, смартфоном можно будет воспользоваться лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью учеников или учителей.

Законопроект также предполагает введение обязательного урока труда для начальных и средних классов.

Первое чтение законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках прошел в ноябре. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председательницей думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой из «Единой России». Первоначальная версия проекта предполагала, что телефонами разрешат пользоваться в учебных целях.

В пояснительной записке к документу сказано, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».

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ГосдумаЕдиная Россия
люди
Ольга Казакова
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