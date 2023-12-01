Депутаты предложили запретить смартфоны на уроках даже для учебных целей

«Средства подвижной радиотелефонной связи» хотят запретить при освоении программ начального и среднего образования. Если поправки примут, смартфоном можно будет воспользоваться лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью учеников или учителей.
Законопроект также предполагает введение обязательного урока труда для начальных и средних классов.
Первое чтение законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках прошел в ноябре. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председательницей думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой из «Единой России». Первоначальная версия проекта предполагала, что телефонами разрешат пользоваться в учебных целях.
В пояснительной записке к документу сказано, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».