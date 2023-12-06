«Нет ничего, что я бы ненавидел сильнее»: Хью Грант о роли умпа-лумпы в «Вилли Вонке»

В картине представители народа пигмеев — помощников Вилли Вонки на шоколадной фабрике созданы с помощью компьютерной графики на основе внешности Гранта и технологии захвата движений. Именно последнее обстоятельство вызвало негодование артиста.
«На меня надели что‑то вроде короны из шипов, она была очень неудобной. Она сильно меня раздражала, не знаю ничего, что я бы ненавидел сильнее», — сетует Грант на аппарат с камерами, который был вынужден носить на съемочной площадке.
Он поделился, что никак не мог понять, нужно ли ему двигаться в кадре и играть телом, и никто из съемочной группы ему не смог до конца ответить на этот вопрос. «Честно говоря, все, что я делал своим телом, выглядело ужасно, и потом аниматор все перерисовал», — рассказывает Грант.
Отвечая на вопрос, стоил ли результат его нервов, актер пожал плечами и ответил: «Да не очень. [Танцевальные сцены] показались мне веселыми, но их сделал аниматор».
«Вообще, компьютерная графика сейчас иногда сильно путает, сложно понять, что происходит на самом деле», — считает Грант и вспоминает, как во время просмотра «Паддингтона-2» его отец никак не мог понять, настоящий ли медведь на экране.
«Я вообще [не очень люблю сниматься в кино], но у меня много детей, и деньги мне не помешают», — отмечает артист. Он также добавляет, что сами съемки показались ему веселыми, он много шутил вместе с актерами и придумывал новые реплики.
Ранее во время премьеры трейлера режиссер Пол Кинг рассказывал, что ему пришло в голову позвать в фильм Хью Гранта, потому что он самый смешной и саркастичный засранец, которого он когда‑либо встречал, и эта черта роднит его с саркастичными, жестокими и предвзятыми умпа-лумпами.
Кинокритики уже посмотрели новый мюзикл с Тимоте Шаламе, назвали его «очаровательным произведением» и «современной классикой для всей семьи», единогласно похвалили игру Шаламе, но также отметили слабые моменты сюжета.