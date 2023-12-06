«Нет ничего, что я бы ненавидел сильнее»: Хью Грант о роли умпа-лумпы в «Вилли Вонке»

Он поделился, что никак не мог понять, нужно ли ему двигаться в кадре и играть телом, и никто из съемочной группы ему не смог до конца ответить на этот вопрос. «Честно говоря, все, что я делал своим телом, выглядело ужасно, и потом аниматор все перерисовал», — рассказывает Грант.