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«Нет ничего, что я бы ненавидел сильнее»: Хью Грант о роли умпа-лумпы в «Вилли Вонке»

Максим Саблин
Сегодня в 10:39

Хью Грант остался недоволен своей ролью умпа-лумпы в фильме «Вилли Вонка» с Тимоте Шаламе. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, слова актера приводит британская газета Metro.

В картине представители народа пигмеев — помощников Вилли Вонки на шоколадной фабрике созданы с помощью компьютерной графики на основе внешности Гранта и технологии захвата движений. Именно последнее обстоятельство вызвало негодование артиста.

«На меня надели что‑то вроде короны из шипов, она была очень неудобной. Она сильно меня раздражала, не знаю ничего, что я бы ненавидел сильнее», — сетует Грант на аппарат с камерами, который был вынужден носить на съемочной площадке.

Он поделился, что никак не мог понять, нужно ли ему двигаться в кадре и играть телом, и никто из съемочной группы ему не смог до конца ответить на этот вопрос. «Честно говоря, все, что я делал своим телом, выглядело ужасно, и потом аниматор все перерисовал», — рассказывает Грант.

Отвечая на вопрос, стоил ли результат его нервов, актер пожал плечами и ответил: «Да не очень. [Танцевальные сцены] показались мне веселыми, но их сделал аниматор».

«Вообще, компьютерная графика сейчас иногда сильно путает, сложно понять, что происходит на самом деле», — считает Грант и вспоминает, как во время просмотра «Паддингтона-2» его отец никак не мог понять, настоящий ли медведь на экране.

«Я вообще [не очень люблю сниматься в кино], но у меня много детей, и деньги мне не помешают», — отмечает артист. Он также добавляет, что сами съемки показались ему веселыми, он много шутил вместе с актерами и придумывал новые реплики.

Ранее во время премьеры трейлера режиссер Пол Кинг рассказывал, что ему пришло в голову позвать в фильм Хью Гранта, потому что он самый смешной и саркастичный засранец, которого он когда‑либо встречал, и эта черта роднит его с саркастичными, жестокими и предвзятыми умпа-лумпами.

Кинокритики уже посмотрели новый мюзикл с Тимоте Шаламе, назвали его «очаровательным произведением» и «современной классикой для всей семьи», единогласно похвалили игру Шаламе, но также отметили слабые моменты сюжета.

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