Сеть кинотеатров в Стране Басков оштрафовали за запрет на свои закуски во время сеансов

Баскское отделение ассоциации защиты прав потребителей пожаловалось властям на запрет, который нарушает договор. Согласно строгому правилу Yelmo, в зал для просмотра не допускаются клиенты с едой и напитками, купленными за пределами кинотеатра. Правозащитники отметили, что основной деятельностью кинотеатра является показ фильмов, а не предоставление услуг общественного питания, поэтому «отказ во входе людям под этим предлогом неправомерен».