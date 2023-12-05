Сеть кинотеатров в Стране Басков оштрафовали за запрет на свои закуски во время сеансов

Департамент по делам потребителей Страны Басков в Испании оштрафовал крупную сеть кинотеатров Yelmo за отказ во входе посетителям, которые приносят свою еду и напитки. Компанию обязали выплатить 30 тыс. евро, передает El País.
Баскское отделение ассоциации защиты прав потребителей пожаловалось властям на запрет, который нарушает договор. Согласно строгому правилу Yelmo, в зал для просмотра не допускаются клиенты с едой и напитками, купленными за пределами кинотеатра. Правозащитники отметили, что основной деятельностью кинотеатра является показ фильмов, а не предоставление услуг общественного питания, поэтому «отказ во входе людям под этим предлогом неправомерен».
Иными словами, Yelmo не может вести себя как ресторан, поскольку «кинематографическая деятельность существует независимо от того, предлагает ли компания услуги по продаже еды и напитков или нет».
«Это своего рода монополия, которая заставляет вас потреблять в том же месте и тратить на продукт до 20 раз больше», — считает генеральный секретарь ассоциации защитников прав потребителей Рубен Санчес. Иски против Yelmo подали и в других частях Испании.
В 2019 году Минкульт РФ предлагал запретить зрителям проносить свою еду в кинотеатры. В прокуратуре посчитали запрет на вход со своей едой ущемлением прав потребителей.