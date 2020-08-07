«Афиша Daily» выяснила, можно ли проносить в кинозал свою еду и напитки (спойлер — можно), а также составила короткий список блюд, которые смогут стать отличной альтернативой попкорну, если он уже надоел.

По законодательству кинотеатры не вправе навязывать зрителям дополнительные услуги, в том числе покупку еды и напитков в кинобаре. То есть можно прийти со своей едой, вас обязаны пропустить . В «Правилах по киновидеообслуживанию» предусмотрено всего лишь два основания на запрет прохода зрителей в зал: нарушение общественного порядка и причинение вреда имуществу кинотеатра.

Решение этих проблем очевидно: приносить с собой еду, которая вам действительно нравится. По опыту, нет ничего прекраснее кинопросмотра, например, с килограммом черешни — вам будет завидовать весь зал.

Нет ничего преступного в том, чтобы с удовольствием жевать попкорн или начос в кинотеатре. Это понятная и вкусная еда, а для кого‑то и вовсе святой атрибут: фильм без попкорна — деньги на ветер. Но в век просвещенного консюмеризма ассортимент кинобаров кажется довольно скудным, везде продают примерно одно и то же. Другой грех — качество такой еды; попкорн не станет лучше, если полежит в своем «аквариуме» день, а то и дольше.

Требования и просьбы киноконсьержей выбросить или оставить свою еду, приобрести еду исключительно в баре кинотеатра — все это незаконно.

Другое дело — если вы испачкали кресло или другое имущество кинотеатра, тогда придется заплатить штраф.

Алкоголь проносить в зал нельзя! (За исключением покупки пива и других слабоалкогольных напитков в кинобаре.) Логика сопоставима с поведением людей у бара: выйти на улицу с бокалом пива на пару минут можно, но со своим в бар — нельзя.

Что есть в кино?

Ограничения на выбор продуктов обусловлены скорее этическими нормами: не стоит превращать кинотеатр в плацкартный вагон с ароматами жареной курочки, запах фастфуда тоже не всем понравится. Еда должна быть комфортной для поедания в темноте, чтобы вы не испачкали себя, соседа и кресло.

Чипсы

Это идеальная закуска для фильма, вы не будете сильно отличаться от жующих попкорн, все будут хрустеть в унисон. Чем больше специй, тем больше в чипсах соли — гарантированно захочется пить, имейте в виду. Кукурузные начос — распространенная закуска для кино, но ни один кинобар в Москве не продает свежий гуакамоле, зато его можно заказать с собой почти в каждом ресторане Москвы или приготовить дома. Сейчас популярны также фруктовые чипсы: яблочные, банановые, грушевые, а еще дегидрированные фрукты, например дыня и манго.

Мясные джерки

Кусочки маринованного и высушенного мяса идеальны не только под пиво, но и как самостоятельная закуска. В Америке реднеки обожают жевать их, сидя вечером перед телевизором. Бывают и рыбные джерки, но они слишком ароматные для общественного пространства.

Сэндвичи

При большой сноровке сэндвич можно съесть даже с закрытыми глазами. Если это не просто хлеб с майонезом и тонким куском ветчины, а что‑то более изысканное, как, например, сэндвич рубен (американский гриль-сэндвич с солониной, швейцарским сыром и квашеной капустой. — Прим. ред.), то до конца неясно, от чего вы получите большее удовольствие — от фильма или от сэндвича.

Фрукты

Фрукты идеально брать с собой в кино — это сочетание полезного перекуса и напитка, полного электролитов. Обязательно мойте фрукты хотя бы в раковине перед сеансом. Отдельное удовольствие идти в кино с фруктовым салатом.

Салаты

Не стоит брать с крупными салатными листьями — слишком легко испачкаться. Кусочки овощей и фруктов должны быть примерно одного размера. Чуть более простая версия — взять морковные палочки или сельдерей, есть вместе с хумусом.

Мороженое

Фактически классика, особенно если вы решили посмотреть слезливую мелодраму. Не жалейте шоколадной крошки! Как вариант — можно взять молочный коктейль с печеньем. Только не хлюпайте слишком сильно под конец, это всех раздражает.