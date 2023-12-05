Дизайн Единой цифровой карты Рязани изменят после жалоб активистов на изображение храмов без крестов

Правительство Рязанской области попросило банки исправить дизайн Единой цифровой карты (ЕЦК) после жалоб православных активистов, сообщает «Подъем». В первоначальном варианте на изображении соборов не было крестов, теперь их добавят.
Активистов смущало само изображение храмов «на предметах, которые могут быть утилизированы», но больше всего — «удаление крестов», поэтому они «в мирном порядке» потребовали «вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан». С 1 января ЕЦК заменит бумажные проездные в области.
Министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов пояснил, что местные власти ответственны только за значок ЕЦК, логотипы бренда Рязанской области и платежной системы «Мир», а «все остальные элементы дизайна банки определяют сами».
Ранее обсуждалась обновленная купюра 1000 рублей. На лицевой стороне новой банкноты была изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.