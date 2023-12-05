Дизайн Единой цифровой карты Рязани изменят после жалоб активистов на изображение храмов без крестов

Активистов смущало само изображение храмов «на предметах, которые могут быть утилизированы», но больше всего — «удаление крестов», поэтому они «в мирном порядке» потребовали «вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан». С 1 января ЕЦК заменит бумажные проездные в области.