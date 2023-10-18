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Центробанк перестал печатать обновленную банкноту в 1000 рублей. Чтобы сменить дизайн

Виктория Шанина
Сегодня в 09:22

Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщает сам Центробанк.

Причиной такого решения стала необходимость доработать дизайн банкноты. Что именно не устроило банк и какие детали будут дорабатываться, не уточняется. В широкое обращение она так и не поступила.

Как отмечает телеграм-канал Mash, на дизайн купюры ранее жаловались православные активисты из‑за пропажи с банкноты православных крестов. Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить причастных в Центробанке по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Дизайн новой тысячерублевой банкноты ЦБ показал 16 октября, тогда же банк сообщил о запуске купюры «в современном дизайне» и с «усиленным защитным комплексом» в обращение.

Обновленный дизайн был посвящен Нижнему Новгороду и Приволжью. На ее лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

© cbr.ru
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© cbr.ru
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На нынешней тысячной купюре изображены достопримечательности Ярославля: памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля, колокольня и церковь Иоанна Предтечи.

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Банк России
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Георгий СолдатовЯрослав Мудрый
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