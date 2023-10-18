Центробанк перестал печатать обновленную банкноту в 1000 рублей. Чтобы сменить дизайн

Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Об этом сообщает сам Центробанк.
Причиной такого решения стала необходимость доработать дизайн банкноты. Что именно не устроило банк и какие детали будут дорабатываться, не уточняется. В широкое обращение она так и не поступила.
Как отмечает телеграм-канал Mash, на дизайн купюры ранее жаловались православные активисты из‑за пропажи с банкноты православных крестов. Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить причастных в Центробанке по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Дизайн новой тысячерублевой банкноты ЦБ показал 16 октября, тогда же банк сообщил о запуске купюры «в современном дизайне» и с «усиленным защитным комплексом» в обращение.
Обновленный дизайн был посвящен Нижнему Новгороду и Приволжью. На ее лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
На нынешней тысячной купюре изображены достопримечательности Ярославля: памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля, колокольня и церковь Иоанна Предтечи.