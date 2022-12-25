Володин: в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении налоговой ставки для уехавших россиян

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заявил Володин.