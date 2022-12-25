Володин: в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении налоговой ставки для уехавших россиян

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, повышающего налоговую ставку для россиян, покинувших страну. Он выложил в своем телеграм-канале пост под заголовком «Вопрос справедливости, или снова об уехавших».
«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заявил Володин.
Парламентарий выразил несогласие с мнением ввести льготы для уехавших граждан, чтобы они вернулись в Россию. Володин, наоборот, считает нужным отменить их и тем самым сделать «справедливо».
14 декабря сенатор Андрей Клишас сообщил о разработке законопроекта о запрете удаленной работы для уехавших россиян. Против этого выступило Минцифры, аргументируя потерей «талантливых кадров».
23 декабря в Совфеде призвали обратить внимание на уехавших россиян, которые могут быть завербованы «спецслужбами из стран НАТО». Сенаторы посчитали нужной «мобилизацию общественности внутри страны», чтобы противодействовать этой вербовке.