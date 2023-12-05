В Москве образовался дефицит курьеров из‑за снегопада

По словам гендиректора «Infoline — Аналитики» Михаила Бурмистрова, сильная непогода обычно приводит к росту спроса на онлайн-доставку в два-три раза и более. Он считает, что именно поэтому бизнес не смог удовлетворить все запросы клиентов «Сервисы и в обычные периоды работают на пределе, увеличить загрузку в пиковые моменты не всегда возможно», — добавил специалист.