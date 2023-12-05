В Москве образовался дефицит курьеров из‑за снегопада

В Москве образовался дефицит курьеров за неделю обильных снегопадов, так как вырос спрос на доставку продуктов и готовых блюд из ресторанов. Об этом сообщает «Коммерсант».
В ресторанах «Якитория» количество заказов с доставкой с 1 по 3 декабря увеличилось на 20%, в «Бургер Кинге» — на 5%, а во «Вкусвилле» — на 12%. В «Яндекс Еде» рассказали, что 1 декабря спрос вырос на 19%, а 2-го — на 21%.
По словам гендиректора «Infoline — Аналитики» Михаила Бурмистрова, сильная непогода обычно приводит к росту спроса на онлайн-доставку в два-три раза и более. Он считает, что именно поэтому бизнес не смог удовлетворить все запросы клиентов «Сервисы и в обычные периоды работают на пределе, увеличить загрузку в пиковые моменты не всегда возможно», — добавил специалист.
Партнер Data Insight Федор Вирин подчеркнул, что в снегопад не только растет количество заказов, но и падает качество их исполнения. «Дороги и проходы к домам забиты, скутеры и самокаты работают плохо, курьеры везут заказы дольше и привозят их холодными», — сказал он.
Однако на этой неделе доход курьеров вырос. По данным «Яндекс Лавки», рост составил примерно 60%. В «Яндекс Еде» добавили, что в период повышенного спроса курьеры доставляют сразу два заказа из соседних заведений.