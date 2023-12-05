Эмма Стоун сыграет в новом фильме Ари Астера

«Когда снимаешь такой фильм, в каком‑то смысле кажется, что ты просто выворачиваешь себя наизнанку. Этот фильм я сильно защищал, когда он выходил. Я уже говорил это раньше, но это мой самый любимый фильм из своих собственных, и я думаю, что это самое глубокое, что я мог сделать», — сказал Астер. При этом режиссер заявил, что больше не будет снимать подобные ленты, усвоив уроки.