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Эмма Стоун сыграет в новом фильме Ари Астера

Александр Голиков
Сегодня в 10:06

По информации World of Reel, Эмма Стоун сыграет в новой картине Ари Астера, создателя «Реинкарнации», «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо». Также известно об участии в проекте Хоакина Феникса. Перед началом забастовки сценаристов предложение войти в каст получил и Педро Паскаль.

Сюжет «Эддингтона» разворачивается во время пандемии и рассказывает о паре Линдси и Марке, которые направляются в Лос-Анджелес через Нью-Мексико. Недалеко от небольшого городка Эддингтон у них кончается бензин, и они решают зайти в город за помощью. Поначалу их встречают очень тепло, но с наступлением темноты живописная идиллия начинает превращаться в кошмар.

Летом Астера и Феникса заметили в Нью-Мексико, когда они искали локации для предстоящего фильма. Еще в апреле оператор Астера Павел Погоржельски заявил, что съемки «Эддингтона» стартуют в конце лета. Однако из‑за забастовки актеров, начало работы над фильмом перенесли на 2024 год.

Изначально режиссер рассказал об «Эддингтоне» во время сессии AMA на реддите.

«Когда‑то я думал, что „Солнцестояние“ станет моим дебютным фильмом. Был период, когда я был уверен, что первой моей работой станет сценарий под названием „Эддингтон“. Около пяти лет я пытался начать производство этой мрачной ансамблевой комедии в стиле вестерн-нуар. В итоге сначала я снял „Реинкарнацию“, но „Солнцестояние“ всегда был у меня в запасе», — написал режиссер.

Последний фильм Ари Астера «Все страхи Бо» вышел весной 2023 года. Фильм был хорошо встречен критиками и попал в список лучших хорроров 2023 года по версии «Афиши», однако провалился в прокате.

«Когда снимаешь такой фильм, в каком‑то смысле кажется, что ты просто выворачиваешь себя наизнанку. Этот фильм я сильно защищал, когда он выходил. Я уже говорил это раньше, но это мой самый любимый фильм из своих собственных, и я думаю, что это самое глубокое, что я мог сделать», — сказал Астер. При этом режиссер заявил, что больше не будет снимать подобные ленты, усвоив уроки.

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