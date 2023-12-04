Шейн Макгоуэн завершил запись нового альбома перед смертью

«Шейн всегда был главным, когда мы оказывались в студии, он говорил нам, что играть и где играть», — поделился Джонни Кронин. Он отметил, что ожидает интереса к пластинке от публики со всего мира, однако пока не знает, какой лейбл может выпустить посмертный альбом Макгоуэна.