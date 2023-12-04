Шейн Макгоуэн завершил запись нового альбома перед смертью

Ирландский музыкант Шейн Макгоуэн, известный как основатель панк-группы The Pogues, завершил запись нового альбома перед своей смертью. Об этом сообщил The Irish Sun.
По информации издания, Макгоуэн работал над пластинкой на протяжение семи лет вместе со своими приятелями, в том числе бывшими участниками The Pogues Спайдером Стейси и Джемом Финером.
Макгоуэн подготовил сольный альбом из 15 треков. Он сотрудничал при работе над ним с ирландской инди-группой Cronin. По словам ее фронтмена Джонни Кронина, умерший музыкант сохранял «прекрасный голос вплоть до самого конца».
«Он пробивался сквозь вокальные партии и поражал всех своей энергией. В студии чуть крышу не снесло. Он также был полон идей», — отметил артист, заявив, что Макгоуэн хотел видеть на своей пластинке только концертные записи песен.
Кронин сравнил последний альбом Макгоуэна с заключительным релизом кантри-легенды Джонни Кэша, который был записан в последние дни артиста при содействии продюсера Рика Рубина.
«Шейн был болен, но он хотел продолжать работать», — рассказал Кронин, отметив, что приезжал в Дублин специально для того, чтобы записать вокал Макгоуэна у него дома. То, что музыкант успел завершить свой альбом, Кронин назвал «единственным утешением» для него и его брата Мика Кронина после смерти Макгоуэна.
«Шейн всегда был главным, когда мы оказывались в студии, он говорил нам, что играть и где играть», — поделился Джонни Кронин. Он отметил, что ожидает интереса к пластинке от публики со всего мира, однако пока не знает, какой лейбл может выпустить посмертный альбом Макгоуэна.
В релиз войдут оригинальные песни музыканта, а также несколько каверов, например, исполнение Макгоуэном традиционной баллады Wild Mountain Thyme и новое прочтение стихотворения Уильяма Батлера Йейтса «Down By The Salley Gardens».
Над треками из альбома, помимо братьев Кронинов и экс-участников The Pogues, работали скрипач Waterboys Стив Уикхэм и дуэт Foster and Allen.
Джонни Кронин признался, что в последний раз видел Макгоуэна 26 ноября, всего за несколько дней до его смерти. По словам музыканта, основатель The Pogues «был очень слаб, но улыбался и был еще способен веселиться». «Мы сидели у его постели и предавались воспоминаниям», — вспомнил Кронин, подчеркнув, что он с братом не могли представить, что Макгоуэн скончается так скоро.
«Мы хорошо узнали Шейна за эти годы. О нем так много пишут, но люди могут не знать, что Шейн любил вестерны, был помешан на одежде, любил романиста Грэма Грина и итальянского художника Караваджо», — отметил он.
Шейн Макгоуэн скончался 30 ноября в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. В декабре 2022 года музыканта госпитализировали с вирусным энцефалитом, в результате чего он несколько месяцев провел в реанимации. После этого он попадал в больницу еще несколько раз.