Умер фронтмен The Pogues Шейн Макгоуэн

Свою первую группу — Nipple Erectors — Макгоуэн создал в 1976 году, но известность к нему пришла в составе The Pogues, основанной в 1984-м. До 1992 года коллектив выпустил несколько успешных альбомов, после чего другие участники выгнали Макгоуэна за непрофессиональное поведение. Тогда он собрал новую группу Shane MacGowan and The Popes, пик успеха которой пришелся на период с 1995 по 2001 год. В 2001-м Макгоуэн вернулся в The Pogues.