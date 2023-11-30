Умер фронтмен The Pogues Шейн Макгоуэн

Основатель и фронтмен ирландской фолк-панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта.
В декабре 2022 года Макгоуэна госпитализировали с вирусным энцефалитом, в результате чего он несколько месяцев провел в реанимации. После этого музыкант попадал в больницу еще несколько раз, в последний раз его выписали лишь на прошлой неделе, уточняет Sky News.
Жена артиста Виктория Мэри Кларк написала в соцсетях: «Шейн всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни… Я невероятно счастлива, что встретила его, любила его и была столь бесконечно и безоговорочно любима им».
Свою первую группу — Nipple Erectors — Макгоуэн создал в 1976 году, но известность к нему пришла в составе The Pogues, основанной в 1984-м. До 1992 года коллектив выпустил несколько успешных альбомов, после чего другие участники выгнали Макгоуэна за непрофессиональное поведение. Тогда он собрал новую группу Shane MacGowan and The Popes, пик успеха которой пришелся на период с 1995 по 2001 год. В 2001-м Макгоуэн вернулся в The Pogues.
На протяжении всей карьеры у музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками, что привело к проблемам со здоровьем. В частности, музыкант лишился почти всех зубов, которые заменил в 2015-м зубными протезами. В том же году он оказался прикован к инвалидной коляске из‑за травмы таза.
Шейн Макгоуэн считается одним из ключевых музыкантов для ирландской культуры второй половины ХХ века. Среди из его самых известных песен — «Dirty Old Town», «A Rainy Night In Soho» и «Fairytale Of New York», записанная вместе с Кирсти МакКолл.
Макгоуэн известен тем, что черпал вдохновение для своей музыки в ирландских народных мотивах, мифологии и литературе. «Его слова соединили ирландцев по всему миру с их культурой и историей», — отметил президент Ирландии Майкл Хиггинс.