МВД не нашло экстремизма в предложении депутата Гурулева уничтожить 20% россиян

МВД не нашло признаков экстремизма в предложении единоросса Андрея Гурулева изолировать или уничтожить оппозиционных россиян. Об этом говорится в ответе управления МВД по Восточному округу Москвы депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому
Вишневский будет обжаловать это решение. «Публично заявить, что 20% несогласных с властью граждан подлежат уничтожению, — это, как считают правоохранительные органы, не экстремизм. Фактически это прямой призыв к убийству десятков миллионов людей по политическим мотивам, который заставил ужаснуться всю страну. Но правоохранительные органы демонстративно этого не замечают. Возмутительная позиция», — заявил он.
15 октября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Гурулев высказался о грядущих выборах президента России. По мнению законодателя, Владимир Путин «победит капитально», «так что не снилось всей этой швали, которые там Макроны, Байдены, Шольцы и так далее».
Затем депутат произнес следующее: «Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то уничтожена».
Позже Гурулев заявил, что слова про уничтожение адресовал не 20% оппозиционных россиян, а «врагам», «которые сегодня желают нашей стране поражения», и россиянам, воюющим на стороне ВСУ.