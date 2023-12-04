МВД не нашло экстремизма в предложении депутата Гурулева уничтожить 20% россиян

Затем депутат произнес следующее: «Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то уничтожена».