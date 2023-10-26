Комиссия Госдумы по этике не сочла оскорблением предложение депутата Гурулева уничтожить 20% россиян

Думская комиссия по депутатской этике сочла личным мнением предложение единоросса Андрея Гурулева изолировать или уничтожить оппозиционных россиян. Об этом сообщает 66.ru.
«Выражение своего мнения по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы, установленным законодательством РФ, — говорится в ответе комиссии за подписью ее главы Валентины Терешковой. — Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».
15 октября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Гурулев выказался о грядущих выборах президента России. По мнению законодателя, Владимир Путин «победит капитально», «так что не снилось всей этой швали, которые там Макроны, Байдены, Шольцы и так далее».
Затем депутат произнес следующее: «Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то уничтожена».
Депутат петербургского Заксобрания, зампред «Яблока» Борис Вишневский попросил Генпрокуратуру проверить высказывание Гурулева. По его словам, Гурулев перешел очень важную грань, призывая уничтожать несогласных с президентом, и оставлять это без последствий уже невозможно.
«Это не только к Гурулеву относится, но и ко многим другим. В стране создается атмосфера неприятия и ненависти к несогласным, к тем, кто не соглашается с политикой государства. Я хочу напомнить, что в Конституции Российской Федерации пока еще не записано, что гражданин обязан соглашаться с действиями государства. Наоборот, записано, что он имеет право высказывать любое свое мнение, в том числе и критическое, об этой политике», — сказал Вишневский в разговоре с RTVI.
Позже Гурулев заявил, что слова про уничтожение адресовал не 20% оппозиционных россиян, а «врагам», «которые сегодня желают нашей стране поражения», и россиянам, воюющим на стороне ВСУ.