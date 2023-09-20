Защита Блиновской хочет смягчить для нее наказание, чтобы она смогла погасить долг

Защита блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей, планирует добиваться смягчения условий ее содержания, чтобы та могла выплачивать долг. Об этом ее адвокат Наталия Сальникова рассказала ТАСС.
Она отметила, что Блиновская пока выплатила только 55 млн рублей долга. «Больше выплатить не получается, потому что все счета арестованы. Мы в этой связи пытаемся добиться, чтобы нам немного изменили условия содержания, чтобы у Елены была возможность работать и гасить налоги», — сказала адвокат.
Вместе с тем Сальникова рассчитывает добиться снижения долга почти на 200 млн рублей. По ее словам, речь идет о средствах, уплаченных блогером в качестве НДС, но не учтенных налоговой в рамках первичной проверки.
Адвокат уточняет, что у защитников Блиновской есть платежные поручения «почти на 300 млн рублей, из которых налоговым органом было учтено только 108 млн рублей».
«Это произошло в рамках восстановления бухгалтерского учета. Все компании [Блиновской] работали на упрощенной системе учета и не уделяли должного времени первичной документации. А поскольку в рамках проверки налоговый орган пришел к выводу, что все компании должны были вести не упрощенный учет, а должен быть полный учет, то, соответственно, для того чтобы точно восстановить размер налогов и чтобы точно понять, какие были затраты, нужно восстановить все документы. А в схему дробления налоговый орган включил более 10 компаний», — сказала Сальникова.
Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.
Блиновская недоплатила в госбюджет 918 млн рублей, а помимо неуплаты налогов ей предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.
Супругу Елены Блиновской Алексею назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Блиновскому запретили пользоваться интернетом и почтой, общаться с участниками судопроизводства по его делу, включая свидетелей и иных обвиняемых. Общаться с женой ему разрешили.
По делу Блиновской ранее также арестовали более 30 счетов в иностранных банках и 136 счетов в различных столичных банках, принадлежащих самой обвиняемой и ее мужу. Сумма арестованных денежных средств превышает сотни миллионов рублей. Кроме того, арестован 21 объект недвижимости и около 100 млн рублей в разной валюте.