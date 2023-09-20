Защита Блиновской хочет смягчить для нее наказание, чтобы она смогла погасить долг

«Это произошло в рамках восстановления бухгалтерского учета. Все компании [Блиновской] работали на упрощенной системе учета и не уделяли должного времени первичной документации. А поскольку в рамках проверки налоговый орган пришел к выводу, что все компании должны были вести не упрощенный учет, а должен быть полный учет, то, соответственно, для того чтобы точно восстановить размер налогов и чтобы точно понять, какие были затраты, нужно восстановить все документы. А в схему дробления налоговый орган включил более 10 компаний», — сказала Сальникова.