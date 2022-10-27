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Хакеры совершили атаку на сайт и твиттер-аккаунт газеты New York Post

Неизвестные хакеры взломали сайт и твиттер-аккаунт американской газеты New York Post. Они разместили на ресурсах издания материалы с критикой властей США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт и профиль в твиттере New York Post наполнили скриншоты со статьями СМИ. В них содержались жесткие высказывания о мэре Нью-Йорка и главе штата Нью-Йорк, якобы написанные политиком Ли Зелдиным.

В одном из скриншотов утверждалось, что губернатор Техаса намерен призвать сотрудников пограничных служб страны к тому, чтобы они «резали» нелегальных мигрантов.

Другая статья, авторство которой приписано Зелдину, выражала мнение, что «нужно убить Джо Байдена и [его сына] Хантера Байдена». В издании не сообщили, были ли скриншоты провокационных статей подлинными.