В недавнем интервью Гиллиам говорил, что оценивает бюджет фильма в 30 млн долларов. По мнению World of Reel, найти эту сумму режиссеру будет непросто, поскольку его картины последних 25 лет терпели как коммерческие неудачи, так и негативные отзывы критиков.