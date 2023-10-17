Британский режиссер Терри Гиллиам ищет финансирование для своего нового проекта. Об этом сообщает World of Reel.
Участник «Монти Пайтона», создатель «Бразилии» и «12 обезьян» написал сценарий комедии «The Carnival at the End of Days» («Карнавал в конце дней») вместе с молодым соавтором Кристофером Бреттом Бейли.
Сюжет рассказывает о Боге, который так разочаровался в человечестве, что решил его уничтожить. И Сатане, который убеждает Бога создать новых Адама и Еву для создания новых, улучшенных людей.
В недавнем интервью Гиллиам говорил, что оценивает бюджет фильма в 30 млн долларов. По мнению World of Reel, найти эту сумму режиссеру будет непросто, поскольку его картины последних 25 лет терпели как коммерческие неудачи, так и негативные отзывы критиков.
Последний фильм Гиллиама — «Человек, который убил Дон Кихота» — вышел в 2018 году. Над этой лентой постановщик работал с 2000 года. Роли в нем исполнили Адам Драйвер, Ольга Куриленко и Майкл Пейлин.