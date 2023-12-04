Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей. Он был единственным кандидатом

Действующий глава СДТ Александр Калягин, которого заменит Машков, выдвигал своего ученика, актера Александра Лазарева. «[Он] сейчас проявляет недюжинные способности в кинорежиссуре и во всем том, что называется человеческое достоинство», — сказал председатель в пользу своего кандидата.