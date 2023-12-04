Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей. Он был единственным кандидатом

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал единственным претендентом на должность председателя Союза театральных деятелей (СДТ), передает ТАСС. Остальные кандидаты взяли самоотвод.
Действующий глава СДТ Александр Калягин, которого заменит Машков, выдвигал своего ученика, актера Александра Лазарева. «[Он] сейчас проявляет недюжинные способности в кинорежиссуре и во всем том, что называется человеческое достоинство», — сказал председатель в пользу своего кандидата.
Однако Лазарев тоже снял свою кандидатуру, пояснив, что ему сделали предложение занять пост главного режиссера, но в каком театре — не уточнил. Среди других кандидатов были директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.