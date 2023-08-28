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Союз театральных деятелей создаст свою «Золотую маску»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Союз театральных деятелей России (СТД) решил выйти из состава участников АНО «Премия и фестиваль „Золотая маска“» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски». Об этом говорится на сайте союза.

На должность директора новой «Золотой маски» пригласят Владимира Мишарина, члена Союза театральных деятелей и Союза журналистов России.

Исполнительной дирекции «Золотой маски» от СТД поручено подготовить и провести фестиваль и премию уже в этом году. Такие решения были приняты на совещании, которое провел председатель СДТ Александр Калягин.

Ранее Калягин говорил, что конкурсная программа «Золотой маски» «слишком увеличена» и будет изменена. На прошлой церемонии награды получили 39 театральных деятелей и проектов — 35 победили в номинациях «Золотой маски», еще 4 удостоились специальных премий.

В конце июля сообщалось, что руководство премии намерено отказаться от категорий «Эксперимент», «Лучшая работа драматурга», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле», «Лучший спектакль современного танца».

По мнению «Коммерсанта», отказ от награждения лучшего драматурга может быть «сигналом о том, что с новой драмой театрам лучше на всякий случай держаться настороже». Сразу несколько победителей этой номинации оказались под следствием.

Михаил Дурненков — фигурант дела о дискредитации армии, Иван Вырыпаев арестован заочно за предположительное распространение фейков о российских военных, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук помещены в СИЗО из‑за обвинения в оправдании терроризма.

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Александр КалягинВладимир МишаринМихаил ДурненковИван ВырыпаевЕвгения БерковичСветлана Петрийчук
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