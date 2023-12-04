«Ведомости»: в России остро не хватает таксистов

В ноябре Forbes рассказал о недостатке работников в службах доставки. По информации их источников, несмотря на то, что зарплаты курьеров выросли на 30–40%, дефицит кадров ощущается все сильнее. Эксперты связывают это с ослаблением рубля и отъездом многих работников в другие страны, где курсы валют выгоднее.