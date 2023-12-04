«Ведомости»: в России остро не хватает таксистов

В России остро ощущается нехватка таксистов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов Аналитического центра при правительстве России.
На момент осени 2023 года в стране не хватает 72 тыс. человек, а общее количество разрешений на такси сократилось на 13,6%. По мнению экспертов, водителей становится меньше из‑за мобилизации, растущих финансовых и административных издержек, отъезда многих мигрантов из крупных городов и ухода сотрудников в другие профессии.
В «Яндекс Такси» считают, что часть водителей уходит из‑за возросших затрат на обслуживание машин. Сейчас такие расходы составляют до 40% цены поездки.
Сами таксисты называют главной проблемой госрегулирование. «Новый закон о такси предъявляет к самозанятым водителям на личных автомобилях все те же требования, что и к таксопаркам. Для физлиц эти требования сверхзатратны и неисполнимы», — рассказал «Ведомостям» сотрудник такси «Максим».
По мнению источников издания, еще одна причина дефицита сотрудников — в падении зарплат. При этом, по данным недавнего исследования сервиса HeadHunter, в среднем таксист зарабатывает до 105 тыс. рублей в месяц.
В ноябре Forbes рассказал о недостатке работников в службах доставки. По информации их источников, несмотря на то, что зарплаты курьеров выросли на 30–40%, дефицит кадров ощущается все сильнее. Эксперты связывают это с ослаблением рубля и отъездом многих работников в другие страны, где курсы валют выгоднее.