Вышел трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». Премьера картины состоится 12 апреля 2024 года.
«Новая империя» станет продолжением фильма «Годзилла против Конга», вышедшего в 2021 году. В предстоящей ленте два монстра, враждующие в прошлой части, вместе сразятся с новым таинственным врагом, угрожающим как им самим, так и всему миру. Создатели также обещают рассказать больше о прошлом культовых титанов и истории «Острова черепа».
Режиссером фантастического фильма вновь стал Адам Уингард, снимавший предыдущую часть франшизы об известных монстрах.
В картине сыграли Ребекка Холл («Годзилла против Конга», «Престиж»), Дэн Стивенс («Красавица и чудовище»), Брайан Тайри Генри («Джокер», «Мост через озеро»), Кайли Хоттл («Частный детектив Магнум»), Чень Фала («Шан-Чи и легенда десяти колец») и другие.
1 декабря 2023 года в американский прокат вышел фильм японского режиссера Такаси Ямадзаки «Годзилла: Минус один». В картине пришествие кайдзю выпадает на период восстановления Японии после Второй мировой войны. Кинокритики оказались в восторге от новой работы, похвалив фильм за выдающиеся спецэффекты, созданные с небольшим бюджетом, мастерскую работу с персонажами и эмоциональную глубину ленты.