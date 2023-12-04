Вышел трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

«Новая империя» станет продолжением фильма «Годзилла против Конга», вышедшего в 2021 году. В предстоящей ленте два монстра, враждующие в прошлой части, вместе сразятся с новым таинственным врагом, угрожающим как им самим, так и всему миру. Создатели также обещают рассказать больше о прошлом культовых титанов и истории «Острова черепа».