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Талисманом Евро-2024 по футболу стал плюшевый медведь

Виктория Шанина
Сегодня в 14:41

Лига чемпионов УЕФА объявила, что талисманом чемпионата Европы 2024 года был выбран плюшевый медведь. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте УЕФА.

«Талисман отдает дань уважения популярному плюшевому мишке, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века», — говорится в сообщении.

Имя маскоту пока не дали. На сайте УЕФА можно проголосовать за один из четырех вариантов: Альберт, Бернардо, Бернхардт и Херци фон Бер.

«Будучи родителем, я знаю, как важно стимулировать детское воображение. С запуском нового талисмана мы рассчитываем создать веселый и приятный персонаж, который вдохновит их на получение удовольствия от футбола», — заявил экс-капитан немецкой сборной Филипп Лам, который стал директором предстоящего Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн и Лейпциг.

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Филипп Лам
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