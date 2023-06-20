Талисманом Евро-2024 по футболу стал плюшевый медведь

«Будучи родителем, я знаю, как важно стимулировать детское воображение. С запуском нового талисмана мы рассчитываем создать веселый и приятный персонаж, который вдохновит их на получение удовольствия от футбола», — заявил экс-капитан немецкой сборной Филипп Лам, который стал директором предстоящего Евро-2024.