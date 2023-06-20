Талисманом Евро-2024 по футболу стал плюшевый медведь

Лига чемпионов УЕФА объявила, что талисманом чемпионата Европы 2024 года был выбран плюшевый медведь. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте УЕФА.
«Талисман отдает дань уважения популярному плюшевому мишке, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века», — говорится в сообщении.
Имя маскоту пока не дали. На сайте УЕФА можно проголосовать за один из четырех вариантов: Альберт, Бернардо, Бернхардт и Херци фон Бер.
«Будучи родителем, я знаю, как важно стимулировать детское воображение. С запуском нового талисмана мы рассчитываем создать веселый и приятный персонаж, который вдохновит их на получение удовольствия от футбола», — заявил экс-капитан немецкой сборной Филипп Лам, который стал директором предстоящего Евро-2024.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн и Лейпциг.