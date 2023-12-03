РБК: Минобороны хочет изменить требования к состоянию здоровья для воинской службы

Карточка проекта постановления правительства появилась на портале нормативных актов, однако текста в ней нет. Нововведения коснутся граждан при постановке на воинский учет, призыве на службу и заключении контрактов с военным ведомством, а также тех, кто поступает в мобилизационный резерв и кого призывают на военные сборы.