РБК: Минобороны хочет изменить требования к состоянию здоровья для воинской службы

Минобороны РФ предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». Ведомство учитывает «опыт военной операции», сообщает РБК.
Карточка проекта постановления правительства появилась на портале нормативных актов, однако текста в ней нет. Нововведения коснутся граждан при постановке на воинский учет, призыве на службу и заключении контрактов с военным ведомством, а также тех, кто поступает в мобилизационный резерв и кого призывают на военные сборы.
Минобороны своей целью ставит «совершенствование требований к состоянию здоровья». Если изменения примут, их внесут в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое регламентирует присвоение годности к службе на основе заболеваний.
В июле Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального призывного возраста до 30 лет и о запрете на выезд призывникам с момента отправления им повестки. С 2024 года призывной возраст составит от 18 до 30 лет.