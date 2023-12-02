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«Ее здесь нет!»: Эмили Блант пожаловалась на фанатов сериала «Офис», одержимых парой Джима и Пэм

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:50

Эмили Блант пожаловалась на поклонников сериала «Офис», которые даже более чем через 10 лет после окончания шоу по-прежнему одержимы романом Пэм (Дженна Фишер) и Джима (Джон Красински). Ее слова передает Entertainment Weekly.

По словам актрисы и супруги Красински, поклонники до сих пор кричат на нее за то, что она не Пэм. «Знаете, сколько людей до сих пор кричат: „Лучше бы ты был с Пэм!“, когда я иду рядом с ним? Они постоянно кричат: „Где Пэм?“ А я отвечаю: „Ее здесь нет!“» — рассказала она.

Блант подчеркнула, что хорошо относится к Фишер, назвав ее одной из самых близких подруг семьи. «Мы любим Дженну», — добавила она.

© Universal Television

Дружба, отношения и брак между Джимом и Пэм были одной из любимых и продолжительных сюжетных линий «Офиса». Ранее Фишер также рассказала о странной привязанности фанатов к персонажам Пэм и Джиму.

«Люди не понимают, что в реальной жизни мы с Джоном не пара. Я не знаю, как это объяснить, потому что это похоже на то, как если бы мы говорили детям, что Санты не существует», — говорила она.

«Офис» рассказывает в псевдодокументальном стиле о жизни офиса бумажной компании «Дандер-Миффлин». Сериал был 43 раза номинирован на премию «Эмми», а всего получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийный сериал. Журнал Time включил «Офис» в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».

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Эмили БлантДженна ФишерДжон Красински
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