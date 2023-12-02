«Ее здесь нет!»: Эмили Блант пожаловалась на фанатов сериала «Офис», одержимых парой Джима и Пэм

По словам актрисы и супруги Красински, поклонники до сих пор кричат на нее за то, что она не Пэм. «Знаете, сколько людей до сих пор кричат: „Лучше бы ты был с Пэм!“, когда я иду рядом с ним? Они постоянно кричат: „Где Пэм?“ А я отвечаю: „Ее здесь нет!“» — рассказала она.