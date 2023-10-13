Реклама
Новости

Тиктокер вырастил кордицепс из кожи и крови. Это вызвало бурную реакцию поклонников The Last of Us

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40

В сети завирусилось видео, в котором тиктокер показывает выращенный в домашних условиях гриб кордицепс. На момент написания заметки ролик набрал более 1,2 млн просмотров.

«Это кордицепс, гриб зомби, и я вырастил его на собственной крови и коже», — сказал автор. Затем он достал гриб из банки и сказал, что это выглядит «как странная смесь риса, крови, кожи и кордицепса».

После этого блогер разрезал гриб пополам в поисках кусочка своей кожи (части мозоли, которую он сорвал и положил в банку). Он нашел его и поместил под микроскоп, чтобы увидеть, во что превратилась кожа после слияния с грибом. На микроскопических снимках заметны видимые различия между кожей до и после воздействия кордицепса.

Затем блогер попробовал гриб на вкус, заявив, что он «странно сладкий» и «съел бы его снова». Тиктокер пообещал продолжить эксперименты над кордицепсом в следующих видео.

После этого в комментарии набежали поклонники игры The Last of Us, многие из которых в шутку поругали автора за то, что он «ускорил наступление зомби-апокалипсиса».

«Таким образом, у кордицепса действительно может быть небольшой шанс захватить мир»

1 из 7

«Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что кажется, вам действительно не следовало делать это»

2 из 7

«Если научить кордицепс потреблять человеческие ткани, что может пойти не так?»

3 из 7

«Это было очень интересно, однако я глубоко взволнован и хотел бы удалить это из своей памяти»

4 из 7

«Эй, парень, я только что посмотрел „The Last of Us“, не делай этого со мной»

5 из 7

«Теперь мы знаем, кто будет нулевым пациентом»

6 из 7

«Я громко закричал на тебя через телефон. Зачем ты это сделал?»

7 из 7

Кордицепс — вид грибов, паразитирующий на некоторых видах насекомых. Широкую известность в мире получил кордицепс однобокий, который, в частности, упоминается в видеоигре, а затем и в сериале «The Last of Us» («Одни из нас»).

Проект рассказывает о глобальной пандемии, вызванной мутировавшим кордицепсом, который, попадая в человеческий организм заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высоко оцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».

Щелкун — человек на третьей стадии заражения кордицепсом из сериала «The Last of Us»

1 из 2

Щелкун — человек на третьей стадии заражения кордицепсом из сериала «The Last of Us»

2 из 2
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»