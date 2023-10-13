Тиктокер вырастил кордицепс из кожи и крови. Это вызвало бурную реакцию поклонников The Last of Us

В сети завирусилось видео, в котором тиктокер показывает выращенный в домашних условиях гриб кордицепс. На момент написания заметки ролик набрал более 1,2 млн просмотров.
«Это кордицепс, гриб зомби, и я вырастил его на собственной крови и коже», — сказал автор. Затем он достал гриб из банки и сказал, что это выглядит «как странная смесь риса, крови, кожи и кордицепса».
После этого блогер разрезал гриб пополам в поисках кусочка своей кожи (части мозоли, которую он сорвал и положил в банку). Он нашел его и поместил под микроскоп, чтобы увидеть, во что превратилась кожа после слияния с грибом. На микроскопических снимках заметны видимые различия между кожей до и после воздействия кордицепса.
Затем блогер попробовал гриб на вкус, заявив, что он «странно сладкий» и «съел бы его снова». Тиктокер пообещал продолжить эксперименты над кордицепсом в следующих видео.
После этого в комментарии набежали поклонники игры The Last of Us, многие из которых в шутку поругали автора за то, что он «ускорил наступление зомби-апокалипсиса».
«Таким образом, у кордицепса действительно может быть небольшой шанс захватить мир»
«Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что кажется, вам действительно не следовало делать это»
«Если научить кордицепс потреблять человеческие ткани, что может пойти не так?»
«Это было очень интересно, однако я глубоко взволнован и хотел бы удалить это из своей памяти»
«Эй, парень, я только что посмотрел „The Last of Us“, не делай этого со мной»
«Теперь мы знаем, кто будет нулевым пациентом»
«Я громко закричал на тебя через телефон. Зачем ты это сделал?»
Кордицепс — вид грибов, паразитирующий на некоторых видах насекомых. Широкую известность в мире получил кордицепс однобокий, который, в частности, упоминается в видеоигре, а затем и в сериале «The Last of Us» («Одни из нас»).
Проект рассказывает о глобальной пандемии, вызванной мутировавшим кордицепсом, который, попадая в человеческий организм заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высоко оцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».
Щелкун — человек на третьей стадии заражения кордицепсом из сериала «The Last of Us»
Щелкун — человек на третьей стадии заражения кордицепсом из сериала «The Last of Us»