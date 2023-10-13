Тиктокер вырастил кордицепс из кожи и крови. Это вызвало бурную реакцию поклонников The Last of Us

После этого блогер разрезал гриб пополам в поисках кусочка своей кожи (части мозоли, которую он сорвал и положил в банку). Он нашел его и поместил под микроскоп, чтобы увидеть, во что превратилась кожа после слияния с грибом. На микроскопических снимках заметны видимые различия между кожей до и после воздействия кордицепса.