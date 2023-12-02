Активистка требует удалить со стримингов «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада»

«Почему именно эти фильмы вызвали мое пристальное внимание? Да потому что именно в них снимались две обвинительницы рокера Мэрилина Мэнсона — Эсме Бьянко и Эван Рейчел Вуд. Знаете, такая своеобразная сатисфакция, раз в отношении Мэнсона там на Западе пытаются применить культуру отмены, то я смело могу применить ее в отношении бездоказательно обвинивших его актрис. Пока только у нас в РФ», — заявила Герлах.