Активистка требует удалить со стримингов «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада»

Бывшая следовательница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру и Министерство культуры с требованием удалить из «Амедиатеки» восьмой сезон «Игры престолов» и «Мир Дикого Запада». Ее возмущает, что в шоу участвуют актрисы, обвинившие Мэрилина Мэнсона в изнасиловании. Об этом она рассказала агентству Ura.ru.
«Почему именно эти фильмы вызвали мое пристальное внимание? Да потому что именно в них снимались две обвинительницы рокера Мэрилина Мэнсона — Эсме Бьянко и Эван Рейчел Вуд. Знаете, такая своеобразная сатисфакция, раз в отношении Мэнсона там на Западе пытаются применить культуру отмены, то я смело могу применить ее в отношении бездоказательно обвинивших его актрис. Пока только у нас в РФ», — заявила Герлах.
Активистка добавляет, что обратилась в органы еще летом этого года.
«Иски уже давно в работе в орджоникидзевской прокуратуре и, возможно, уже даже поданы в суд. <…> Проводится экспертиза контента, и, если он будет признан противоправным, прокуратура направляет иск в суд. Здесь также важную роль сыграет отсутствие действующих прокатных удостоверений у обоих фильмов. У восьмого сезона „Игры престолов“ он просрочен, а у „Мира…“ его и не было никогда», — пояснила она.
По ее информации, 4 декабря представителей «Амедиатеки» вызвали в управление Минкульта по Уральскому федеральному округу для составления административного протокола по статье 14.58 КоАП РФ (показ без прокатного удостоверения).
Ранее Герлах через суд уже добилась от «Амедиатеки» удаления документального фильма «Восстание Феникса», в котором Эван Рейчел Вуд делятся подробностями отношений с Мэнсоном. По мнению Герлах, в ленте содержатся не только ложные обвинения в адрес Мэнсона, но и информация, которая может нанести вред нравственному развитию детей: нацистская символика, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков.
В 2021 году сразу несколько девушек обвинили Мэнсона в сексуализированном насилии, среди них актрисы Эван Рейчел Вуд и Эсме Бьянко. Музыкант достиг соглашения с Бьянко во внесудебном порядке в начале этого года. Его тяжба с Вуд пока продолжается.