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Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Корона». Оно выйдет 14 декабря

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:31

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второй половины шестого сезона «Короны» — сериала, рассказывающего об истории королевской семьи Великобритании.

Новые серии популярного шоу выйдут на стриминговой платформе 14 декабря. В них в центре внимания, судя по всему, окажутся премьер-министр Тони Блэр и наследник престола принц Уильям.

В частности, зрители увидят встречу Уильяма с его будущей супругой — Кейт Миддлтон. Принц Чарльз в новых сериях попытается быть хорошим отцом, а королева Елизавета столкнется с проблемами со здоровьем — и ее поддержкой в это время станет принцесса Маргарет.

В шестом сезоне сериала «Корона» также покажут свадьбу принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III, и Камиллы Паркер-Боулз.

В актерский состав вошли Имельда Стонтон в роли королевы Елизаветы II, Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст в роли принца Чарльза, Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы, Оливия Уилльямс в роли Камиллы и другие.

Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.

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Чарльз ВиндзорТони Блэрпринц УильямЕлизавета IIКейт МиддлтонИмельда СтонтонДжонатан ПрайсЛесли МэнвиллОливия Уилльямс
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