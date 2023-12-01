Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Корона». Оно выйдет 14 декабря

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второй половины шестого сезона «Короны» — сериала, рассказывающего об истории королевской семьи Великобритании.
Новые серии популярного шоу выйдут на стриминговой платформе 14 декабря. В них в центре внимания, судя по всему, окажутся премьер-министр Тони Блэр и наследник престола принц Уильям.
В частности, зрители увидят встречу Уильяма с его будущей супругой — Кейт Миддлтон. Принц Чарльз в новых сериях попытается быть хорошим отцом, а королева Елизавета столкнется с проблемами со здоровьем — и ее поддержкой в это время станет принцесса Маргарет.
В шестом сезоне сериала «Корона» также покажут свадьбу принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III, и Камиллы Паркер-Боулз.
В актерский состав вошли Имельда Стонтон в роли королевы Елизаветы II, Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст в роли принца Чарльза, Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы, Оливия Уилльямс в роли Камиллы и другие.
Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.