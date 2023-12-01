Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Корона». Оно выйдет 14 декабря

В частности, зрители увидят встречу Уильяма с его будущей супругой — Кейт Миддлтон. Принц Чарльз в новых сериях попытается быть хорошим отцом, а королева Елизавета столкнется с проблемами со здоровьем — и ее поддержкой в это время станет принцесса Маргарет.