Путин увеличил численность армии на 170 тыс. человек

В Министерстве обороны обосновали увеличение армии ростом угроз, связанных с проведением военной операции на Украине, и расширением НАТО. Там заявили, что Североатлантический альянс наращивает потенциях тактических ядерных сил и до конца 2025 года собирается заменить на новые 200 устаревших ядерных авиабомб в Европе и Турции.