Путин увеличил численность армии на 170 тыс. человек

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена до 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих. Об этом говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
Прошлый указ, который президент подписал в августе 2022 года, устанавливал численность армии в размере 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие.
Таким образом численность ВС увеличивается на 169 тыс. человек (в прошлом августе она выросла на 137 тыс.). На реализацию указа, который вступает в силу немедленно, Минобороны выделят деньги из федерального бюджета.
В Министерстве обороны обосновали увеличение армии ростом угроз, связанных с проведением военной операции на Украине, и расширением НАТО. Там заявили, что Североатлантический альянс наращивает потенциях тактических ядерных сил и до конца 2025 года собирается заменить на новые 200 устаревших ядерных авиабомб в Европе и Турции.
В СССР на конец 1991 года количество военнослужащих составляло 3,7–3,8 млн человек. В 1992 году президент Борис Ельцин подписал указ, который сокращал численность армии. К 1996 году количество военнослужащих уменьшилось до 1,7 млн.