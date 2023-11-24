Минюст признал иноагентом бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова

Минюст сообщил, что Касьянов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и их политике, выступал против военной операции на Украине и был респондентом на «на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Еще одна причина его включения в список — членство Касьянова в «Антивоенном Комитете России».