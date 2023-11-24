Минюст признал иноагентом бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова

Оппозиционный политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов признан иноагентом, следует из обновленного списка Минюста. Также в реестр попали:
- Журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин
- ООО «Люди»
- Историк Илья Венявкин
- Журналист Идрис Юсупов
Минюст сообщил, что Касьянов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и их политике, выступал против военной операции на Украине и был респондентом на «на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Еще одна причина его включения в список — членство Касьянова в «Антивоенном Комитете России».
Одновременно из реестра иноагентов исключили «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с его ликвидацией.
Михаил Касьянов возглавлял кабинет министров РФ с мая 2000 года по февраль 2004-го. В 2010 году вместе с оппозиционерами Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым Касяьнов учредил коалицию «За Россию без произвола и коррупции», которая вскоре была преобразована в «Партию народной свободы» (ПАРНАС). В мае 2023 года Верховный суд ликвидировал ПАРНАС.