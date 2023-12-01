Путин назначил в Совет по правам человека Александра Ионова, известного доносами на СМИ

В состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте вошел общественный деятель Александр Ионов, говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
Ионов — глава «Антиглобалисткого движения России», известный доносами на российские СМИ. После его обращений в правоохранительные органы иноагентами были признаны «Медуза»*, The Bell** и «Важные истории»**. В США Ионова обвиняют во вмешательстве в выборы, он находится под американскими санкциями.
Одновременно Путин исключил из состава СПЧ адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, обозревателя «Новой газеты» Леонида Никитинского, главу общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александра Мукомолова, экономиста Евгения Ясина, умершего в сентябре 2023 года, и предправления общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мару Полякову.
Вместо них в СПЧ (помимо Ионова) вошли президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова, руководитель АНО «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков, директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.
В ноябре прошлого года Путин исключил из СПЧ главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, журналиста Николая Сванидзе и академика Александра Асмолова. В то же время в СПЧ включили военкора Александра Коца, членов движения «Свободный Донбасс» и ОНФ.
*«Медуза» признана в России иноагентом и нежелательной организацией.
**Минюст внес The Bell и «Важные истории» в список иноагентов.