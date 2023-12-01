Путин назначил в Совет по правам человека Александра Ионова, известного доносами на СМИ

Ионов — глава «Антиглобалисткого движения России», известный доносами на российские СМИ. После его обращений в правоохранительные органы иноагентами были признаны «Медуза»*, The Bell** и «Важные истории»**. В США Ионова обвиняют во вмешательстве в выборы, он находится под американскими санкциями.