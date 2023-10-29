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Цитирование, новые виды ссылок и цвет имени: Telegram представил очередное обновление

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

Мессенджер Telegram получил новое объявление. В этот раз разработчики добавили, в частности, возможность цитировать части сообщений, отправлять ответы в другие чаты, оформлять текст как цитаты, настраивать виды ссылок и выбирать цвета имени в группах.

Чтобы процитировать часть сообщения в диалоге, достаточно выделить нужный текст и выбрать опцию «Цитирование». Отправить ответ в другой чат можно после нажатия на панель над полем для ввода текста и выбрав кнопку «Ответить в другом чате».

Внешний вид ссылок пользователи теперь могут полностью контролировать — от расположения предпросмотра до размера фотографии в нем. А вот персональный цвет имени в группах смогут выбирать только Premium-пользователи.

И последняя новинка — для тех, снимает и смотрит истории. Их теперь можно перематывать вперед или назад и снимать вместе со встроенной вспышкой в селфи-камере.

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