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Forbes: Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра

Семён Гудошников
Вчера в 16:59

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к Урину. Заявление адресовано председателю правительства Михаилу Мишустину, который, по словам собеседника издания, удовлетворил просьбу.

15 ноября «Известия» со ссылкой на свои источники рассказали о скором назначении Валерия Гергиева на пост директора театра. Он уже руководит Мариинским театром — управление обоих площадок планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.

Ожидается, что о назначении Гергиева сообщат на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который продлится до 18 ноября.

Валерий Гергиев — всемирно известный российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. До начала боевых действий на территории Украины Гергиев плотно работал с европейскими театрами. Весной 2022 года он был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из‑за отказа выступить с осуждением российского вторжения.

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