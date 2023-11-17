Forbes: Владимир Урин уходит с поста директора Большого театра

15 ноября «Известия» со ссылкой на свои источники рассказали о скором назначении Валерия Гергиева на пост директора театра. Он уже руководит Мариинским театром — управление обоих площадок планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.