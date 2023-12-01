«Снег, сестра и росомаха» и «13-я клиническая»: объявлены победители премии «Диалоги в кино»

Стали известны победители первой в России премии «Диалоги в кино». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Автором лучших диалогов в полнометражном фильме стал Роман Михайлов («Снег, сестра и росомаха»). Награду за лучшие диалоги в сериале забрал Андрей Золотарев («13-я клиническая»), а «Диалог с самим собой» получила Полина Глухова («А под пальто»).
За лучший комедийный диалог приз получили авторы сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов, Петр Внуков, Сергей Панасенков, Полина Рыжова, Олег Рашидов, а за лучший драматический диалог — Юлия Клименко, Любовь Борисова («Не хороните меня без Ивана»).
Остальные лауреаты
- Лучшие диалоги в короткометражном фильме — Павел Королько («Здесь и сейчас»)
- Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале — Михаил Елизаров, Илья Тилькин, Александр Грязнин («Библиотекарь»)
- Лучший сценарный дебют — Андрей Юрич («Мертвый уголь»)
- Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK — Алексей Акимов («Вампиры средней полосы»)
- Спецприз от Independent Media — Паулина Андреева («Актрисы»)
В этом году премия «Диалоги в кино» проводилась впервые. Идея ее создания принадлежит директору Института кино НИУ ВШЭ Александру Акопову и писателю Александру Цыпкину.
Претендовать на награду могли российские полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, которые выходили в прокат или на онлайн-платформах с 1 сентября 2022-го по 1 сентября 2023-го.
В жюри первой премии вошли главред Vogue Russia Алена Долецкая, актер Николай Фоменко, профессор Татьяна Черниговская, писатель Сергей Минаев, а также комик и телеведущий Евгений Чебатков.