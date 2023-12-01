«Снег, сестра и росомаха» и «13-я клиническая»: объявлены победители премии «Диалоги в кино»

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме стал Роман Михайлов («Снег, сестра и росомаха»). Награду за лучшие диалоги в сериале забрал Андрей Золотарев («13-я клиническая»), а «Диалог с самим собой» получила Полина Глухова («А под пальто»).