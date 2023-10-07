В России учредили кинопремию за лучшие диалоги

Цыпкин рассказал, что они с Акоповым вынашивали идею отдельной премии за диалоги уже давно. «Я считаю, что в основе любого хорошего фильма лежит прежде всего сценарий, но при этом сценаристы недооценены. А нам бы хотелось, чтобы они были рок-звездами. Ведь именно диалоги и цитаты из них обеспечивают фильмам народную любовь, при этом фамилии авторов любимых реплик и мемов зрителям, к сожалению, часто незнакомы», — сказал он.