В России учредили кинопремию за лучшие диалоги

В России учредили кинематографическую премию за лучшие диалоги в кино. Об этом сообщает «Коммерсант».
Идея ее создания принадлежит директору Института кино НИУ ВШЭ Александру Акопову и писателю Александру Цыпкину. В этом году она будет вручаться впервые.
Претендовать на премию смогут российские полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, которые выходили в прокат или на онлайн-платформах с 1 сентября 2022-го по 1 сентября 2023-го.
В жюри вошли главред Vogue Russia Алена Долецкая, актер Николай Фоменко, профессор Татьяна Черниговская, писатель Сергей Минаев, а также комик и телеведущий Евгений Чебатков.
Цыпкин рассказал, что они с Акоповым вынашивали идею отдельной премии за диалоги уже давно. «Я считаю, что в основе любого хорошего фильма лежит прежде всего сценарий, но при этом сценаристы недооценены. А нам бы хотелось, чтобы они были рок-звездами. Ведь именно диалоги и цитаты из них обеспечивают фильмам народную любовь, при этом фамилии авторов любимых реплик и мемов зрителям, к сожалению, часто незнакомы», — сказал он.