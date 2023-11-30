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Минспорта РФ выбрал спортсменов года. Ими стали пловчиха и боксер

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:04

Министерство спорта России назвало лауреатов Национальной спортивной премии. Атлетами года признали пловчиху Евгению Чикунову и боксера Муслима Гаджимагомедова, рассказали в телеграм-канале ведомства.

Гаджимагомедова выделили, поскольку в 2023 году он стал победителем Чемпионата мира по боксу. Чикунова же на Чемпионате России по плаванию в апреле показала результат выше мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом.

Тренером года признали специалиста по художественной гимнастике Веру Штельбаумс, работавшую ранее с Ириной Чащиной и Евенией Канаевой. Также наградили в категории «Эпоха в спорте» теннисиста Шамиля Тарпищева.

Лучшим регионом России стала Московская область, а награду за «Спортивную солидарность» получил почетный президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборься Владимир Славский.

Лучшим спортивным объектом в стране признали Дворец единоборств имени Осипенко в Брянске. В номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа» наградили школу олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области.

Кроме того, наградили спортсменов-паралимпийцев Евгения Торсунова и Полину Дамировну, а также тренера по плаванию глухих Раису Уразову.

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Шамиль ТарпищевМуслим ГаджимагомедовИрина ЧащинаВладимир Славский
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