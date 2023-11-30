Минспорта РФ выбрал спортсменов года. Ими стали пловчиха и боксер

Министерство спорта России назвало лауреатов Национальной спортивной премии. Атлетами года признали пловчиху Евгению Чикунову и боксера Муслима Гаджимагомедова, рассказали в телеграм-канале ведомства.
Гаджимагомедова выделили, поскольку в 2023 году он стал победителем Чемпионата мира по боксу. Чикунова же на Чемпионате России по плаванию в апреле показала результат выше мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом.
Тренером года признали специалиста по художественной гимнастике Веру Штельбаумс, работавшую ранее с Ириной Чащиной и Евенией Канаевой. Также наградили в категории «Эпоха в спорте» теннисиста Шамиля Тарпищева.
Лучшим регионом России стала Московская область, а награду за «Спортивную солидарность» получил почетный президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборься Владимир Славский.
Лучшим спортивным объектом в стране признали Дворец единоборств имени Осипенко в Брянске. В номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа» наградили школу олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области.
Кроме того, наградили спортсменов-паралимпийцев Евгения Торсунова и Полину Дамировну, а также тренера по плаванию глухих Раису Уразову.