Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом с мировым рекордом на чемпионате России

Евгения Чикунова родилась в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году она стала серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби на дистанции 200 метров брассом, а также выиграла чемпионат Европы на этой же дистанции.