Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом с мировым рекордом на чемпионате России

Российская пловчиха Евгения Чикунова проплыла дистанцию в 200 метров брассом с мировым рекордом. Об этом сообщил «Интерфакс».
Спортсменка выиграла финальный заплыв на чемпионате России, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды — быстрее, чем кто‑либо другой в мире.
Результат Чикуновой оказался лучше, чем у рекордсменки мира из ЮАР Татьяны Схунмакер. Схунмакер выиграла заплыв на 200 метров брассом на Олимпийских играх 2020 года в Токио со временем 2 минуты 18,95 секунды.
Евгения Чикунова родилась в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году она стала серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби на дистанции 200 метров брассом, а также выиграла чемпионат Европы на этой же дистанции.