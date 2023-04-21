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Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом с мировым рекордом на чемпионате России

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:50

Российская пловчиха Евгения Чикунова проплыла дистанцию в 200 метров брассом с мировым рекордом. Об этом сообщил «Интерфакс».

Спортсменка выиграла финальный заплыв на чемпионате России, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды — быстрее, чем кто‑либо другой в мире.

Результат Чикуновой оказался лучше, чем у рекордсменки мира из ЮАР Татьяны Схунмакер. Схунмакер выиграла заплыв на 200 метров брассом на Олимпийских играх 2020 года в Токио со временем 2 минуты 18,95 секунды.

Евгения Чикунова родилась в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году она стала серебряным призером чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби на дистанции 200 метров брассом, а также выиграла чемпионат Европы на этой же дистанции.

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