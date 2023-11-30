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ФАС предупредила «Победу» насчет размера платы за смену имени в билете

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании «Победа» из‑за размера платы за внесение изменений в Ф.И.О. и других данных в билете, сообщается в ее пресс-службе. За такую услугу перевозчик брал от 500 до 5000 рублей.

«Победа» не представила ведомству доказательств обоснованности такого размера штрафа. Плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам, отметили в ФАС. По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением.

В течение 30 дней «Победа» должна рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с клиентов в случае изменения личных данных в билете. В авиакомпании уже заявили, что будет брать с пассажиров 800 рублей. На сайте перевозчика уже указана эта сумма.

Каждая авиакомпания самостоятельно может установить размер штрафа за внесение изменений в билет, напомнил РБК.

Накануне пассажирка выиграла суд у неназванной авиакомпании, сотрудники которой отказались пустить женщину и ее четверых детей на рейс из‑за ламинированных документов. Перевозчика обязали выплатить стоимость авиабилетов, неустойку и штраф, а также компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.

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ФАС РоссииАвиакомпания "Победа"
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