ФАС предупредила «Победу» насчет размера платы за смену имени в билете

В течение 30 дней «Победа» должна рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с клиентов в случае изменения личных данных в билете. В авиакомпании уже заявили, что будет брать с пассажиров 800 рублей. На сайте перевозчика уже указана эта сумма.