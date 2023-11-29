Пассажирку не пустили на борт из‑за ламинированных документов. Она выиграла у авиакомпании в суде

В мае 2023 года супруг истицы купил пять билетов, в том числе на детей. Во время регистрации женщина предоставила свой паспорт и свидетельства о рождении детей, но получила отказ из‑за ламинированных документов. В иске потерпевшая указала, что в РФ не существует законодательного запрета на ламинирование документов, поэтому авиакомпания нарушила ее права.