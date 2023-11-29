Пассажирку не пустили на борт из‑за ламинированных документов. Она выиграла у авиакомпании в суде

В Оренбурге пассажирка выиграла суд у авиакомпании, сотрудники которой отказались пустить женщину и ее четверых детей на рейс, говорится на сайте Ленинского районного суда. Суд обязал перевозчика выплатить стоимость авиабилетов, неустойку и штраф, а также компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.
В мае 2023 года супруг истицы купил пять билетов, в том числе на детей. Во время регистрации женщина предоставила свой паспорт и свидетельства о рождении детей, но получила отказ из‑за ламинированных документов. В иске потерпевшая указала, что в РФ не существует законодательного запрета на ламинирование документов, поэтому авиакомпания нарушила ее права.
Согласно закону, авиакомпании могут устанавливать свои правила, но при условии, что они не противоречат общим и не ухудшают уровень обслуживания. Суд встал на сторону пассажирки и признал требование авиакомпании незаконным. «Ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом», — заявили там.
В начале года Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа». Он посчитал, что в правилах перевозчика содержатся «двойные стандарты».