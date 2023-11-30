Тим Бертон завершил съемки сиквела «Битлджуса»

По сюжету оригинальной картины пара умерших супругов Мейтленд (их играли Джина Дэвис и Алек Болдуин) приходит в бешенство от семьи Дитц, въехавшей в их старый дом. Чтобы прогнать новых жильцов, они обращаются к призраку Битлджусу.