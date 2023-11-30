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Тим Бертон завершил съемки сиквела «Битлджуса»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Американский режиссер Тим Бертон, известный по лентам «Эдвард Руки-ножницы» и «Сонная лощина», завершил съемки фильма «Битлджус-2». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Кинематографист поблагодарил в сообщении всех участников сиквела. Лента должна выйти на экраны в 2024 году. В ней снялись Майкл Китон («Бердмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и Вайнона Райдер («Русалки») — звезды оригинальной картины.

К актерскому составу «Битлджуса-2» присоединились Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Моника Беллуччи («Малена»), Джастин Теру («Малхолланд-драйв») и Уиллем Дефо («Проект Флорида»).

Ортега сыграла дочь героини Райдер. Дефо же исполнил роль киноактера, который после смерти стал сотрудником правоохранительных органов потустороннего мира. Китон ожидаемо вернулся к роли Битлджуса.

Премьера «Битлджуса-2» запланирована на 6 сентября 2024 года. Сюжет ленты пока держится в секрете. Сценарий продолжения культовой истории написали Эл Гоф и Майлс Миллар, создатели сериала «Уэнсдэй».

Первая часть комедии Тима Бертона о Битлджусе вышла в 1988 году. Фильм занял 428-е место в списке 500 лучших хорроров по мнению пользователей IMDb.

По сюжету оригинальной картины пара умерших супругов Мейтленд (их играли Джина Дэвис и Алек Болдуин) приходит в бешенство от семьи Дитц, въехавшей в их старый дом. Чтобы прогнать новых жильцов, они обращаются к призраку Битлджусу.

Фильм оказался хитом и собрал около 75 миллионов долларов. Работа над сиквелом велась с 1990-х годов, изначально Бертон хотел перенести его действие на Гавайи.

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