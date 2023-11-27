Уиллем Дефо рассказал о своей роли в «Битлджусе-2»

«Я еще не видел отснятого материала, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвый. При жизни мой персонаж был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, это отправило его на ту сторону. Но благодаря своим навыкам он стал детективом в загробной жизни», — рассказал Дефо.