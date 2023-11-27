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Уиллем Дефо рассказал о своей роли в «Битлджусе-2»

Александр Голиков
Сегодня в 12:30

Уиллем Дефо подтвердил в интервью Variety свое участие в фильме Тима Бертона «Битлджус-2». В сиквеле хоррор-комедии актер сыграет полицейского из потустороннего мира.

«Я еще не видел отснятого материала, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвый. При жизни мой персонаж был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, это отправило его на ту сторону. Но благодаря своим навыкам он стал детективом в загробной жизни», — рассказал Дефо.

Съемки «Битлджуса-2» завершились в ноябре, премьера запланирована на 6 сентября 2024 года. Помимо Дефо в картине сыграют Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Джастин Теру, Кэтрин О’Хара и Моника Беллуччи.

Об участии Дефо, известного по ролям в «Человеке-пауке», «Взводе» и «Маяке», в сиквеле «Битлджуса» впервые стало известно в мае.

Первая часть комедии Тима Бертона о Битлджусе вышла в 1988 году. В оригинальной ленте также сыграли Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. Фильм занял 428 место в списке 500 лучших хорроров по мнению пользователей IMDb.

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Уиллем ДефоТим БертонМайкл КитонВайнона РайдерКэтрин О'хараДженна ОртегаДжастин ТеруМоника Беллуччи
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