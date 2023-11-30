Вышел трейлер документального сериала об убийстве Джона Леннона

Они подчеркнули, что не хотят делать из проекта сенсацию из уважения к семье Джона Леннона — Йоко Оно, а также сыновей музыканта Шона и Джулиана. Колдстрим и Рэй отметили, что им удалось взглянуть на трагедию в контексте общества 1980-х, и найти много параллелей с сегодняшним днем.