Вышел трейлер документального сериала об убийстве Джона Леннона

Apple TV+ опубликовал трейлер нового мини-сериала «Джон Леннон: Убийство без суда». Проект раскроет детали трагических событий вокруг убийства участника The Beatles.
В три эпизода шоу вошли интервью со свидетелями преступления, среди которых — таксист Ричард Питерсон и консьерж Джей Хастингс, пытавшийся спасти жизнь артиста сразу после нападения. Также в документалке появится Наоми Голдстейн — психиатр, исследовавшая убийцу Леннона Марка Чепмена.
По словам создателей сериала, подзаголовок «Убийство без суда» не случаен — публичного судебного разбирательства над Марком Чепменом так и не состоялось. Большинство подробностей психического состояния убийцы до сих пор оставались неизвестными.
«В этом сериале впервые показываются неопубликованные доказательства со стороны обвинения и защиты — с документами и свидетельскими показаниями из первых рук. Мы старались оставаться беспристрастными и просто предоставили зрителям аргументы, которые не звучали в суде», — прокомментировали режиссер Роб Колдстрим и продюсер Ли Рэй.
Они подчеркнули, что не хотят делать из проекта сенсацию из уважения к семье Джона Леннона — Йоко Оно, а также сыновей музыканта Шона и Джулиана. Колдстрим и Рэй отметили, что им удалось взглянуть на трагедию в контексте общества 1980-х, и найти много параллелей с сегодняшним днем.
О документальном сериале, посвященному убийству основателя The Beatles, стало известно в конце октября. Стриминговый сервис Apple TV+ назвал проект самым глубоким и тщательным исследованием убийства музыканта.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марка Чепмена, совершившего убийство, приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода и обязали пройти курс лечения у психиатра.