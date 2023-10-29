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Apple TV+ выпустит документалку об убийстве Джона Леннона

Виктория Шанина
Сегодня в 19:19

Стриминговая платформа Apple TV+ выпустит документальный мини-сериал, посвященный убийству британского рок-певца, основателя The Beatles Джона Леннона. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, стример называет будущую ленту самым глубоким и тщательным исследованием убийства. В нее войдут интервью с друзьями Леннона, а также адвокатами, психиатрами, детективами и прокурорами.

В шоу будет три эпизода, а рассказчиком выступит Кифер Сазерленд. Даты премьеры пока нет.

Джон Леннон умер 8 декабря 1980 года от выстрела фаната по имени Марк Дэвид Чепмен. Мужчину приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного выхода, а также обязали пройти курс лечения у психиатра.

История Чепмена уже была рассказана в драме «Глава 27» 2006 года. Главную роль в ней сыграл Джаред Лето.

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