Белла Рэмси хотела бы сыграть «запутавшегося, закомплексованного злодея»

Звезда сериалов «Одни из нас» и «Игра престолов» Белла Рэмси рассказала в интервью LADbible, какого персонажа хотела бы сыграть в следующий раз.
Актриса призналась, что хотела бы исполнить роль «запутавшегося, закомплексованного злодея». Когда журналист предложил ей среди прочих вариантов Джокера, Рэмси ответила: «Да. Я тоже об этом подумала. Джокер действительно интересный».
Недавно Барри Кеган сыграл Джокера в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза в паре с Робертом Паттинсоном. Летом 2022 года эта лента стала самой успешной новинкой в российском прокате.
В свою очередь, Хоакин Феникс готовится повторить роль злодея в музыкальном сиквеле «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса. Грядущая лента получила название «Джокер: Безумие на двоих». Это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.