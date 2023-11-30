Белла Рэмси хотела бы сыграть «запутавшегося, закомплексованного злодея»

В свою очередь, Хоакин Феникс готовится повторить роль злодея в музыкальном сиквеле «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса. Грядущая лента получила название «Джокер: Безумие на двоих». Это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.