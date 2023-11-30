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Белла Рэмси хотела бы сыграть «запутавшегося, закомплексованного злодея»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:26

Звезда сериалов «Одни из нас» и «Игра престолов» Белла Рэмси рассказала в интервью LADbible, какого персонажа хотела бы сыграть в следующий раз.

Актриса призналась, что хотела бы исполнить роль «запутавшегося, закомплексованного злодея». Когда журналист предложил ей среди прочих вариантов Джокера, Рэмси ответила: «Да. Я тоже об этом подумала. Джокер действительно интересный».

Недавно Барри Кеган сыграл Джокера в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза в паре с Робертом Паттинсоном. Летом 2022 года эта лента стала самой успешной новинкой в российском прокате.

В свою очередь, Хоакин Феникс готовится повторить роль злодея в музыкальном сиквеле «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса. Грядущая лента получила название «Джокер: Безумие на двоих». Это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

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Барри КеганМэтт РивзРоберт ПаттинсонХоакин ФениксТодд Филлипс
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