«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стал самой успешной новинкой в российском прокате

Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, вышедший в российский прокат на 2,5 месяца позже из‑за «спецоперации», стал самой успешной новинкой уик-энда по кассовым сборам. С 16 по 19 июня картина собрала в кинотеатрах России 10,4 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

В общем рейтинге по сборам боевик с Робертом Паттинсоном расположился на 6-й строчке. Лидером стала российская драма «Одна», заработавшая 43,2 млн рублей. За ней идут «Кощей. Похититель невест» (31,6 млн), «Молодой человек» (28 млн), «Три кота и море приключений» (13,6 млн) и «Пропавшая» (12 млн).

Бэтмен официально дебютировал в российском прокате 16 июня. Владельцы киносетей отметили, что показы осуществляются на основании ранее заключенных лицензионных договоров и не нарушают законодательство РФ. Фильм показывают примерно в 30% российских кинотеатров.

Глава кинопроката «Синема 5» заявила, что компания направила в Warner Bros. запрос с просьбой принять деньги за прокат.