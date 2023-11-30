Съемки игрового фильма «Как приручить дракона» начнутся в январе 2024 года

Съемки игрового фильма «Как приучить дракона» начнутся в Северной Ирландии в январе 2024 года и продлятся четыре месяца. Об этом сообщает Screen Daily.
Курировать адаптацию будет Universal Pictures. Режиссером станет Дин ДеБлуа — соавтор и постановщик анимационной трилогии. Релиз «Как приручить дракона» ожидается 14 марта 2025 года.
Иккинга и Астрид сыграют Мейсон Темз («Черный телефон», «Уокер») и Нико Паркер («Дамбо», «Одни из нас»). Другие актеры пока неизвестны.
Релиз оригинального проекта состоялся в 2010 году. Мультфильм познакомил зрителей с дружбой подростка-викинга Иккинга и грозного дракона Беззубика. В последующих сиквелах 2014 и 2019 годов главный персонаж, а вместе с ним и дракон взрослеют. Перед ними встают новые, более серьезные задачи и угрозы: остановить безумного завоевателя и спасти возлюбленную Беззубика.
В основу франшизы легли книги Крессиды Коуэлл. Их экранизации принесли Universal более 1,6 млрд долларов. А по мотивам фильмов в тематических парках компании открылись популярные аттракционы.