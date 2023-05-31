Мейсон Темз и Нико Паркер сыграют главных героев в адаптации «Как приручить дракона»

Релиз оригинального проекта состоялся в 2010 году. Мультфильм познакомил зрителей с дружбой подростка-викинга Иккинга и грозного дракона Беззубика. В последующих сиквелах 2014 и 2019 годов главный персонаж, а вместе с ним и дракон взрослеют. Перед ними встают новые, более серьезные задачи и угрозы: остановить безумного завоевателя и спасти возлюбленную Беззубика.