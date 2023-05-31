Мейсон Темз и Нико Паркер сыграют главных героев в адаптации «Как приручить дракона»

Мейсон Темз («Черный телефон», «Уокер») и Нико Паркер («Дамбо», «Одни из нас») сыграют Иккинга и Астрид в грядущей лайв-экшн-адаптации мультфильма «Как приручить дракона». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером фильма станет Дин ДеБлуа — он работал над оригинальным мультфильмом и двумя его продолжениями, а также франшизой «Лило и Стич». «Как приручить дракона» выйдет 14 марта 2025 года.
Релиз оригинального проекта состоялся в 2010 году. Мультфильм познакомил зрителей с дружбой подростка-викинга Иккинга и грозного дракона Беззубика. В последующих сиквелах 2014 и 2019 годов главный персонаж, а вместе с ним и дракон взрослеют. Перед ними встают новые, более серьезные задачи и угрозы: остановить безумного завоевателя и спасти возлюбленную Беззубика.
В основу франшизы легли книги Крессиды Коуэлл. Их экранизации принесли Universal более 1,6 млрд долларов. А по мотивам фильмов в тематических парках компании открылись популярные аттракционы.