Зак Снайдер заявил, что был бы не против снять «Возвращение Темного рыцаря» для DC

По словам режиссера, если бы его приятель Джеймс Ганн, который с недавнего времени отвечает за киновселенную DC Comics, связался с ним и предложил снять адаптацию комикса Фрэнка Миллера, он был бы заинтересован в проекте. При этом Снайдер отмечает, что хотел бы создать «правдивое отображение графического романа».