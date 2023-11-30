Зак Снайдер заявил, что был бы не против снять «Возвращение Темного рыцаря» для DC

В интервью The Hollywood Reporter создатель «Хранителей» и «Бэтмена против Супермена» Зак Снайдер заявил, что готов рассмотреть возможность экранизировать для DC «Возвращение Темного рыцаря».
По словам режиссера, если бы его приятель Джеймс Ганн, который с недавнего времени отвечает за киновселенную DC Comics, связался с ним и предложил снять адаптацию комикса Фрэнка Миллера, он был бы заинтересован в проекте. При этом Снайдер отмечает, что хотел бы создать «правдивое отображение графического романа».
В случае предложения со стороны Marvel режиссер готов подумать над проектами о Сорвиголове или Электре — возможно, над адаптацией новеллы «Elektra Lives Again» того же Миллера.
Новый фантастический фильм Снайдера «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» выйдет 22 декабря на Netflix. Картина, вдохновленная «Семью самураями» Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн», расскажет о группе солдат, объединенной целью спасти свой дом от армии тирана Балисария.